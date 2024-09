Caso Sangiuliano preoccupazioni per il G7 | gli stati chiedono chiarimenti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Italia si prepara ad accogliere il G7 della Cultura dal 19 al 21 settembre, ma lo scenario non è disteso come da programma. Due paesi partecipanti, stando alle informazioni riportate da Repubblica, avrebbero chiesto spiegazioni urgenti sulla vicenda che coinvolge il ministro della Cultura Gennaroe la dottoressa Maria Rosaria Boccia. Il timore è che la macchina organizzativa dell’evento possa subire contraccolpi proprio nel momento in cui il governo dovrebbe garantire l’efficienza assoluta. Le ombre sollevate dal ruolo ambiguo della Boccia e dalle sue azioni non passano inosservate agli occhi delle delegazioni estere. Maria Rosaria Boccia: registrazioni segrete e accuse Il nome di Maria Rosaria Boccia continua a rimbalzare tra le cronache politiche. La sua vicinanza al ministronon è più solo una curiosità da salotto.