Caso Sangiuliano Boccia pubblica nuovi documenti | audio mail e biglietti aerei Ecco la nomina a consigliere

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 - Maria Rosaria, al centro della querelle con il ministro della Cultura, spara nella notte altre cartucce dal suo profilo Instagram, per smentire ancora una volta le parole del ministro secondo il quale lei,ta (a suo dire)per i grandi eventi, non avrebbe avuto mai accesso ariservati e per lei non sarebbe mai speso un euro pubblico.allora chenuove stories con: l’di una telefonata con un dirigente del ministero della Cultura (Antonio Mazza) in cui parla di contatti già presi con un componente della squadra alle dirette dipendenze del ministro (Alessandro Ferrari), unatra gli stessi in cui le vengono forniti i loro contatti “per qualsiasi esigenza legata alla suaquale Consigliera del ministro per i grandi eventi”.