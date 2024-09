Ambesi verso Sinner-Medvedev | La sconfitta di Wimbledon è dimenticata? Il russo ama questi campi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Massimiliano, giornalista e analista di Eurosport, ha esposto spunti molto interessanti nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Fari puntati sugli US Open 2024 e si è partiti, in primis, con quanto fatto da Jasmine Paolini,negli ottavi di finale dalla tennista ceca Karolina Muchova. “Come detto anche in precedenza, Muchova poteva essere una rivale particolarmente ostica per Paolini. Jasmine è apparsa sottotono dal punto di vista fisico e sarebbe stato bello vedere questo confronto con una versione con più energie a sua disposizione. Non condivido però le critiche che l’azzurra ha ricevuto, sul fatto che non vince mai contro le migliori. Va ricordato da dove la toscana partiva e cosa avesse fatto prima di quest’anno a livello Slam.