Temptation Island 12 Jenny Guardiano e Alessia Pascarella al veleno nei confronti delle ex compagne d’avventura | ecco le loro parole

(Di martedì 3 settembre 2024) L’ultima edizione diha regalato non solo momenti di tensione e colpi di scena, ma anche legami di amicizia che sembravano destinati a durare. Tuttavia, non tutto è come appare, e a distanza di qualche settimana dalla fine del programma, alcuneprotagoniste sono tornate al centro dell’attenzione a causa di polemiche sui social. Durante una diretta Instagram,, duepartecipanti più seguite di, hanno espresso pareri piuttosto negativi su alcuneex. Quando un follower ha chiesto se fossero ancora in contatto con Siria Pingo,ha reagito con una smorfia eloquente, mentreha risposto con un s“sì”, senza aggiungere dettagli. Successivamente,ha lanciato una frecciata velata, affermando: Il tempo rivela chi siamo veramente.