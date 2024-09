Solidarietà e integrazione a Castel Volturno la comunità ghanese Ghana Union incontra l’ambasciatrice

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 3 settembre 2024). Si è svolto sabato scorso l’incontro dellain Campania “”, in una struttura del Litorale Domizio a. Tra i promotori l’attuale presidente dell’associazione dei ghanesi per la regione Campania Donkor Malik, nonché Agyapong Majeeda presidente per la provincia di Caserta. L’associazione ha accolto all’evento Merene Benyah, ambasciatricein Italia, che ha potuto apprezzare gli sforzi dellain Campania e in provincia di Caserta, con le attività di volontariato everso i connazionali e non solo, gli sforzi legati all’accoglienza e all’, offrendo piena disponibilità da parte della sede diplomatica ad ogni futura iniziativa sociale.