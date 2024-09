Sangiuliano vede Meloni e non si dimette Boccia? Mai un euro dal ministero

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 3 settembre 2024) Gennaroresiste. Ai titoli in prima pagina, all'assedio dell'opposizione, allo stesso imbarazzo della premier Giorgia. Il ministro della Cultura, al centro delle cronache per la querelle con la sua quasi consulente Maria Rosaria, dopo aver sentito ieri la presidente del Consiglio si reca di persona a Palazzo Chigi, "per ribadire la verità delle mie affermazioni", spiega una nota poi diffusa dal suo ufficio stampa da cui si evince che non intendersi: "Mai undel, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni" di, che "non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata". Il caso emerge una decina di giorni fa, l'imprenditrice campana si autodefinisce consigliera del ministro della Cultura per i Grandi Eventi, salvo essere smentita dal