Sala | Autonomia? Bisogna lavorarci anni Capisco Fontana ma non si deve partire se non è tutto definito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) “Io apprezzo che il mio collegadica: ‘vieni da me e ti spiego l’’, ma io l’ho sempre studiata. Non è una contestazione in assoluto sull’. Implementare l’vuol direper una decina d’, perché è un processo molto complesso”, così Giuseppe, sindaco di Milano, a margine della commemorazione del 42esimoversario dell’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Pensate agli asili. In Lombardia attualmente ci sono circa 40 posti ogni 100 bambini che nascono, ma in Calabria ce ne sono 7. Qual è il Lep adeguato? Il governo si prende dueper definire i Lep, poi però si devono trovare le risorse e il processo richiederà 10. Io dico solo una cosa: non sise il processo non è”, ha proseguito il primo cittadino.