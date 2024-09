Roma arrestato 31enne con quasi 100 kg di droga in casa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Cronaca diNotizie – Scoperti oltre 98 kg di stupefacenti in un’abitazione al Palocco: indagini in corso. I Carabinieri della Stazione dil Palocco, in collaborazione con la Procura della Repubblica di, hannounno incensurato, trovato in possesso di oltre 98,5 kg di sostanze stupefacenti nella sua abitazione nel quartiere residenziale dil Palocco. L’uomo è gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare, effettuata con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Ostia, le forze dell’ordine hanno rinvenuto una grande quantità di, occultata in due celle frigorifere e in alcuni trolley da viaggio.