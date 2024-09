Rigivan Ganeshamoorthy | Noi disabili veniamo schifati Il razzismo? Gli ignoranti sono loro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 3 settembre 2024): “Noi” Diventato l’idolo del web grazie all’intervista carica di ironia rilasciata subito dopo la vittoria della medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Parigi, gara nella quale ha anche stabilito il nuovo record del mondo,si racconta in un’intervista a La Stampa. Affetto dalla sindrome di Guillan-Barré, l’atleta afferma: “Lo sport per me è stata una rinascita, mi ha dato la possibilità di non pensare a cose negative”. E su chi lo ha attaccato per il colore della sua pelle risponde: “Vabbè gli, a me scivola addosso”. Lui è sempre stato riservato, ma ora è diventato una star: “E adesso mi ritrovo travolto da questa onda, con tutte queste interviste. Ma alla fine, anche su consiglio di altri atleti, mibuttato, seppur con un po’ di disagio”.