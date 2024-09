Luna Rossa in testa alla Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) Il successo nelle regate di Barcellona diPrada Pirelli ha fatto sognare tutti i tifosi italiani che seperavano in una ripresa dell’imbarcazione durante laCup. Il team italiano ha dimostrato una grande grinta e determinazione nel raggiungere obbiettivi ambiziosi, che si augura di potersi godere nel più breve tempo possibile. Intanto, prosegue il suo percorso.Prada Pirelli continua a brillare nellaCup, dimostrando il suo potenziale in vista dell’America’s Cup. Dopo una serie di regate impeccabili, il team italiano ha chiuso inal primo round robin, una prestazione che accende le speranze degli appassionati di vela in tutto il paese. Questo successo non solo rafforza la posizione dinella competizione, ma conferma anche la sua capacità di competere ai massimi livelli contro alcune delle migliori squadre del mondo.