LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | in corso un temporale partenza a rischio?

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Il calendario delle regate di oggi: Ore 14.00 Alinghi vs Orient Express A seguire (ore 14.45 circa) Team New Zealand vs Luna Rossa A seguire (ore 15.20 circa) American Magic vs INEOS Britannia A seguire (ore 15.50 circa) Luna Rossa vs Orient Express – 13.43 Oggi il vento è superiore ai 10 nodi a Barcellona, ma è inun. Dunque non è detto che si parta alle 14.10. 13.42 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel round robin dellaCup. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta giornata dellaCup, torneo di selezione tra gli sfidanti per la 37ma America’s Cup.