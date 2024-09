Li hanno trovati Omicidio Sharon colpo di scena dopo l’arresto di Moussa Sangare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) “Non c’è un motivo” se ho uccisoVerzeni., reo confesso per l’diVerzeni compiuto nella notte tra il 29 e il 30 luglio, ha risposto così oggi nelle due ore di interrogatorio nel carcere di Brescia davanti alla gip Raffaella Mascarino.ha quindi confermato l’di, assassinata con quattro coltellate a Terno d’Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio. A riferirlo ai cronisti fuori dal carcere è stato il legale del 30enne, Giacomo Maj.non ha detto “niente di nuovo, un motivo non c’è”, ha ribadito l’avvocato. “Non si sa il perché” l’abbia accoltellata a morte, “il movente non c’è”.