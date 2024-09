L’estate è finita e la tua pelle lo sa | i consigli della dottoressa Ines Mordente e i 5 trucchi per far durare più a lungo l’abbronzatura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)svanisce, lasciando spazio a unaassetata e spenta? Non disperare! La, Medico Chirurgo e Specialista in Dermatologia, ci svela come rimediare ai danni del sole e ritrovare unaradiosa dopo. Sole, disidratazione e cattive abitudini: un mix pericolosoL’esposizione prolungata al sole e una scarsa idratazione sono i principali nemicinostra, rendendola secca e meno elastica. Un’alimentazione poco sana, povera di frutta e verdura, può aggravare ulteriormente la situazione, privando il nostro corpo dei liquidi necessari. Chi soffre già di secchezza cutanea a causa di fattori genetici o ormonali è ancora più a rischio. I sintomidisidratata“Unanon adeguatamente protetta e idratata può mostrare segni di secchezza che variano da persona a persona”, spiega la