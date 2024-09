La Volante avrà identità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) La Pergolese è al lavoro in vista del campionato di Promozione. In Coppa sabato ha esordito con un buon pareggio a S.Orso. Sette i nuovi, per il centrocampo: Tommaso Bertarelli e Nicolas Torricella (entrambi ex A.Mondolfo Marotta), per l’attacco Giole Ghetti e Fabio Carlo Giudici (entrambi Asd Catelleonese) e Tommaso Cappanelli (ex Atletico Gubbio). Per il reparto difensivo sono arrivati: Riccardo Pierpaoli (ex Fossombrone e Giovanni Fioriti (ex Atletico Gubbio). Direttore generale del sodalizio è Matteo Ramaioli che si dice "molto soddisfatto. Abbiamo inserito giovani che rientrano in pieno nel nostro progetto, hanno giusta mentalità oltre ad essere validi giocatori e sono sicuro che il campo lo dimostrerà.