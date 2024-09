La truffa del lavoretto facile – Task Scam

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 3 settembre 2024) Durante l’estate siete stati in tanti ad averci segnalato, in più occasioni, le truffe dei “facili lavoretti online”. Le modalità d’aggancio sono tutte molto simili, solitamente via WhatsApp. Abbiamo pensato di fare cosa utile e riassumere, con l’aiuto dell’IA, le modalità die qualche suggerimento per difendersi, e magari aiutare gli altri a non cascarci. Partiamo da un esempio che ci è stato inviato dall’amico Nicola: Se accettiamo, la prima tranche di pagamenti, solitamente nell’ordine di pochi euro, arriva.