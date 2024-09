Dumfries rinnovo fa rima con cessione | gli scenari in casa Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Denzeldovrebbe essere il quartoin, dopo quelli di Nicolò Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. Ma non è da escludere lail prossimo anno. VICINI – Unper evitare di perderlo a zero e ripetere un Milan Skriniar bis. L’sta ormai giungendo al termine della trattativa per il prolungamento del laterale olandese. Dopo il disgelo dei rapporti in pvera, ora il club insieme agli agenti del ragazzo, la Wasermann, sono praticamente arrivati ad un accordo: ilpotrebbe arrivare subito dopo la sosta o probabilmente più in là. A Londra, lo scorso 11 agosto in occasione dell’amichevole tra Chelsea e, Ausilio ha incontrato i rappresentanti ditrovando la quadra definitiva. L’olandese dovrebbe rinnovare fino al 2027-28 per quattro milioni di euro a stagione.