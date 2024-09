Domanda di lavoro in lieve flessione Ok manifatturiero cala l’edilizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Incalo ladiin provincia di Lucca: è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di agosto 2024 su un campione di oltre 2.250 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero dele delle Politiche Sociali, ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche - ISR. Un dato, quello lucchese, che è in contraddizione rispetto al valore registrato complessivamente dalle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa che segnano una decisa crescita rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (+8,7%, circa 380 assunzioni in più), e anche rispetto alla dinamica nazionale (+7,5%).