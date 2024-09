Classifica Vuelta a España 2024 | O’Connor si salva per 5? su Roglic! Mas in agguato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Primozha recuperato altri 58” a Benin occasione della sedicesima tappa delladi Spagna, che si concludeva sull’arrivo in salita di Lagos de Covadonga. Il ciclista sloveno non ha attaccato in montagna, si è limitato a tenere il passo dettato da Enric Mas e Richard Carapaz, ma grazie al guadagno odierno ha ormai completato l’operazione rimonta, dopo che si era ritrovato a cinque minuto di distacco dall’australiano in seconda a una fuga bidone. Il fuoriclasse balcanico occupa la seconda posizione ingenerale ad appena cinque secondi da, che conserva così la maglia rossa. Primozdovrebbe operare il sorpasso alla prossima salita utile ed è il grande favorito per il successo finale.