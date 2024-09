Brescianini La Nazionale è arrivata nel momento giusto

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono stato felicissimo della convocazione in, non mi aspettavo di ritrovarmi qui con Okoli dopo l’ultima partita fatta insieme nel Frosinone. Penso di essere qui per le mie caratteristiche, per la mia professionalità e l’impegno dimostrato”. Così il centrocampista azzurro Marcoda Coverciano, dove lasta preparando la gara di Nations League contro la Francia, in programma venerdì a Parigi. “In carriera ho fatto una scalata abbastanza graduale, mi mancano forse i grandi palcoscenici, ma penso che questa chiamata sianel– ha aggiunto-. Penso che il mio ruolo perfetto sia quello di mezzala destra, sono pronto comunque ad adattarmi a qualsiasi ruolo a centrocampo”.