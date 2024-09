Asilo nido di Madignano a rischio chiusura | mancano sei bambini Incentivi per i nuovi iscritti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024)(Cremona), 3 settembre 2024 – Resta solo da appellarsi ai santi e poi il sindaco Piero Guardavilla le ha provate tutte. Per tenere aperto il, che oggi conta dieci, ne servirebbero almeno sedici. “Se va avanti così la struttura dell’infanzia “Il Gamberetto“ non riapre – afferma il sindaco preoccupato –. Di questo passo potremmo non riuscire a garantire il servizio a queste famiglie. Stiamo cercando di fare il possibile e forse anche l’impossibile”. I posti disponibili sono sei, riservati aidi età compresa dai tre ai trentasei mesi e i piccoli utenti sarebbero accolti dalle educatrici dalle 8 alle 9 del mattino per restare nella struttura fino alle ore 17, dal lunedì al venerdì, da settembre fino a luglio. La retta, per chi non possiede i requisiti per accedere alla misura nidi gratis, ammonta a 620 euro mensili.