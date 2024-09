Sahra Wagenknecht la sinistra che piace alla destra Chi è l’altra donna vincente delle elezioni in Germania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Berlino, 2 settembre 2024 - Non solo Alice Wiedel ma anche. Emergono soprattutto due donne dal terremotoregionali inche fanno tremare il cancelliere Olaf Scholz. Onda nera o ’risultato storico’ dell’estrema, alcunedefinizioni usate per dare il senso di quel che sta accadendo. Risultati, cosa succede ora al cancelliere Scholz E al centro della scena ci sono loro. Alice Weidel (leggi qui chi è), leader di Afd. E, 55 anni, nata a Jena, exdell’Est, “lache”, come è stata definita. Il suo nome si trova scritto in due modi, Sarahtedesca ma anchepersiana, perché quelle sono le sue origini. E quest’ultima sarebbe di fatto la grafia corretta, anzi proprio quella scelta dleader.