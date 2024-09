Roma Dovbyk | Voglio dare di più Dzeko lo incoraggia | Il gol sta arrivando

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) “di più per la squadra, ma c’è un processo che non può essere evitato. La costanza e il duro lavoro sono la chiave di tutto”. Lo ha scritto su Instagram l’attaccante della, Artem, all’indomani del pareggio per 0-0 sul campo della Juventus. Il centravanti ucraino, capocannoniere della scorsa Liga, arrivato questa estate dal Girona, non è ancora riuscito a sbloccarsi in Serie A. Tra i commenti spicca il commento di un ex, Edin. Il bosniaco, che faticò molto nella sua prima stagionenista, hante il nuovo attaccante giallorosso: “Sta per arrivare, amico mio” con l’emoticon del gol. Tanti i messaggi di sostegno dei tifosi della, che non vedono l’ora di esultare al primo sigillo italiano del Pichichi della Liga.