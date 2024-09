Raccogliere rifiuti di corsa | Alla sfida arrivano dai bimbi ai nonni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Hanno raccolto 46 kg diin appena un’ora nella zona mare praticando il plogging, disciplina che coniuga la, ma anche la camminata, con la raccolta dei. Potenzialmente quanto sporchiamo lasciando in giro cose che potremmo tranquillamente gettare in un cestino con un po’ più di civiltà ed amore per il luogo in cui viviamo? E’ la domanda che resta aperta al termine dell’attività organizzata ieri mattina, dalle 11 a mezzogiorno, nel corso di "Pesaro Challenge". Una quarantina di persone di tutte le età, armate di guanti e buste, sono partite ddivise in squadre: i più piccoli erano tredi 5 anni, la più grande una turista fiorentina di 89 anni. Talmente entusiasta, la signora, che ha promesso di tornare il prossimo anno in questo periodo per partecipare di nuovo.