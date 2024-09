Parabadminton ultima giornata a Parigi 2024 Domina la Cina Francia in festa con Mazur e Noakes

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si è chiuso oggi l’intero programma delalle Paralimpiadi di. 28 gli incontri di questo lunedì, 14 finali per l’oro e 14 per il bronzo in altrettante categorie, con diversi livelli di gioia per il pubblico francese. Che, va detto, due volte può festeggiare assai. Innanzitutto lo fa nel pomeriggio, con Lucaschela finale del singolare maschile SL4 e regala anche immagini di felicità enorme ai fotografi. Questi resteranno senza dubbio momenti di grande iconicità. In serata, è Charlesa chiudere il progamma facendo festeggiare l’arena di Porte de la Chapelle. La regina dellaè comunque la, che mette insieme il ragguardevole numero di sette medaglie d’oro tra singolari maschili, femminili e doppi misti. Un dominio che permette al Paese asiatico di continuare are il medagliere generale.