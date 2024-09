Nazionale allenamento a Coverciano | presenti tutti gli azzurri in campo anche Bastoni

Leggi tutta la notizia su sportface

Gli azzurri di Luciano Spalletti si sono ritrovati a Coverciano per il primo allenamento in vista dei prossimi incontri: la trasferta contro la Francia venerdì prossimo e la partita con Israele il 9 settembre a Budapest. In campo e 23 i giocatori convocati, compreso Sandro Tonali, di ritorno dalla squalifica per le scommesse. In azione anche Alessandro Bastoni, che venerdì aveva destato preoccupazione dopo essere uscito nel corso di Inter-Atalanta. 'I dottori erano parsi un po' pessimisti mentre il ragazzo è stato molto più ottimista sulla possibilità di risolvere tutto in pochi giorni. E questo già da sabato mattina. Anche oggi – ha spiegato il ct azzurro – è rimasto della stessa idea, valuteremo giorno dopo giorno poi decideremo per ciò che è più giusto".