Mondragone e sul Daspo tutti zitti e ammucciati

(Di lunedì 2 settembre 2024). Nei giorni scorsi, nel pieno di un’altra insopportabile afosa estate, un TG della TV di Stato si è trasformato in Carosello e ha regalato uno spot pubblicitario al mare e alla spiaggia di. Non è la prima volta che un “non eletto” (o “trombato”, che dir si voglia) si spertica in lodi per questo territorio, alterando però non poco la realtà dei fatti. Alcuni cronisti del territorio hanno giustamente criticato quello che difficilmente si può classificare come “servizio giornalistico”, sottolineando che alle poche luci apparecchiate per essere sparate negli occhi dei telespettatori, non sono seguite le tante ombre di questa estate e i mali antichi e nuovi che gravano su questi luoghi. È in fondo quello che dovrebbe fare un giornalista non di parte, libero e indipendente, che vuole rappresentare correttamente la realtà di un territorio.