Mi hanno stuprata in gruppo tre uomini arrestati La vittima di 23 anni

(Di lunedì 2 settembre 2024) Palagiano, Taranto – Tredi 23, 27 e 34sono statidai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale di. Gli arresti sono avvenuti nelle scorse ore nel comune di Palagiano, in provincia di Taranto. I dettagli dell’accaduto La, una giovane di 23, era stata convinta dai trea farsi riaccompagnare a casa. Tuttavia, anziché rispettare l’impegno preso, i treportato la ragazza in una zona di campagna isolata, dove è stata costretta a subire violenze sessuali. Le indagini e gli arresti L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo: dopo la denuncia della ragazza, le forze dell’ordineindividuato i tre sospettati e lifermati, conducendoli immediatamente in carcere. I tre, residenti a Palagiano, sono ora in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.