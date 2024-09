Inter Barella sottoposto ad intervento | il comunicato dei nerazzurri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nicolòcontinua a confermarsi uno dei migliori centrocampisti in circolazione e anche nell’ultima partita contro l’Atalanta è stato un assoluto protagonista. Il calciatore si èadvento endoscopico come confermato direttamente in unufficiale. Il centrocampista dell’Nicolò“si èquesta mattina avento endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’vento è perfettamente riuscito”, rende noto il club. Il centrocampista nerazzurro osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo la prossima settimana. L'articoloadvento: ildeiCalcioWeb.