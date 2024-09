Camarda salva il Milan Pari rossonero col Carpi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Primo punto per ilFuturo firmato dalla stellina Francesco: il sedicenne, in panchina sabato sera all’Olimpico, si è procurato e ha realizzato un rigore pareggiando il vantaggio delfirmato da Zagnoni. I rossoneri muovono la classifica, dopo il ko all’esordio sul campo della Virtus Entella, arrivato dopo i promettenti successi in Coppa Italia contro Novara e Lecco. Allo Speroni di Busto Arsizio, in attesa della fine dei lavori al Chinetti di Solbiate Arno, sono infatti gli ospiti a portarsi in vantaggio: sugli sviluppi di una palla inattiva, decisiva la zuccata di Zagnoni. Gerbi sfiora il bis a metà primo tempo, Jimenez è il più intraprendente dei rossoneri, poco concreti nella prima parte. Nella ripresa debutta l’ex Ajax Vos e la squadra di Bonera alza il baricentro fino a trovare l’1-1.