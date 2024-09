Atletica Maxcel Amo Manu conquista l’argento Tapia lontano dal podio Petrillo eliminata in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arriva un nuovo alloro per l’Italia nell’alle Paralimpiadi di Parigi 2024.Amohato la medaglia d’argento sui 100 metri nella categoria T64. L’azzurro ha dato vita all’annunciato duello con il costaricense Sherman Isidro Guity Guity, che stasera è risultato migliore e che si è meritato il titolo con il nuovo record paralimpico di 10.65. Il centroamericano ha migliorato di quattro centesimi il vecchio primato che il nostro portacolori aveva siglato nella giornata di ieri.Amo, che oggi si è lasciato alle spalle i tedeschi Felix Streng (10.77) e Johannes Floors (10.85), ha corso in 10.76 e ha arricchito il proprio palmares in cui spiccano le due medaglie d’oro messe al collo ai Mondiali dello scorso anno sempre nella capitale francese tra 100 e 200 metri.