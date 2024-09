Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | il Cuitu Negru fa paura i capitani a darsi battaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) La seconda settimanasi chiude col botto. Si arriva sul durissimodopo 140 chilometri, con gli ultimi tre chilometri davvero terrificanti con le sue pendenze davvero dure. Ma prima ci saranno altre salite, l’Alto de Santo Emiliano e l’Alto de la Coladiella (da scalare due volte) che induriranno le gambe. Sarà l’occasione per poter vedere nuovamente all’attacco Primoz Roglic? Forse. In effetti è apparso come il più in forma quando la strada sale, ma c’è da dire che gli ultimi chilometri non sembrano adattissimi alle sue caratteristiche, apparendo forse più affini a degli scalatori puri. Come Enric Mas (Movistar) e soprattutto Mikel Landa (Soudal-Quick Step) che sembra ancora averne dopo l’ottimo Tour de France di luglio.