Tiafoe-Popyrin oggi in tv | orario canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

(Di domenica 1 settembre 2024) Francesse la vedràcontro Alexeinel match valido per glidi finale degli US. Ci si aspettava un remake della sfida dello scorso anno tra Shelton e Djokovic, invece a contendersi un posto nei quarti saranno lo statunitensee l’australiano. Il primo ha vinto un derby di cinque set contro Shelton, dando continuità alla finale raggiunta poche settimane fa a Cincinnati. Il secondo ha invece messo a segno un’inaspettata vittoria contro Novak Djokovic, dando anche lui seguito a un risultato importante come il titolo 1000 conquistato a Montreal. Secondo i bookmakers sarà proprioa partire leggermente favorito, complice il suo ottimo momento di forma, ma il match si preannuncia particolarmente equilibrato e non è da escludere che possa decidersi in 4 o 5 set.