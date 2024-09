Netanyahu | Hamas ucciderifiuta accordo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 1 settembre 2024) 10.27 "rifiuta di negoziare. Chi uccide gli ostaggi non vuole un". Così il premier israeliano, dopo il ritrovamento dei corpi di sei ostaggi a Gaza, in un messaggio registrato. "Siamo tutti in lutto con le famiglie". L'ex ministro della Difesa Gantz ha esortatoa chiamare subito i familiari degli ostaggi."E' il minimo che meritano. Non aspetti un minuto". Il Forum delle famiglie degli ostaggi lancia un appello per uno sciopero generale per domani.