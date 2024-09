Minacce di morte ad un carabiniere in provincia di Latina | denunciato un 24enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 1 settembre 2024) Intervento durante un Diverbio Stradale La mattina del 31 agosto 2024, a Gaeta, i Carabinieri della locale Tenenza hannounper insulti edirivolte a unfuori servizio. L’episodio è avvenuto durante un diverbio per motivi di viabilità tra il giovane e un altro automobilista. Il, dopo essersi qualificato, è intervenuto per placare la situazione, ma è stato minacciato dal. Denuncia all’Autorità Giudiziaria A seguito dell’accaduto, il giovane è statoall’Autorità Giudiziaria per lee gli insulti rivolti al militare. Il, seppur libero dal servizio, ha agito per ripristinare l’ordine, evidenziando l’importanza della presenza e dell’intervento delle forze dell’ordine anche al di fuori del contesto lavorativo.