Mertens-Sabalenka oggi in tv | orario canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

(Di domenica 1 settembre 2024) Elisese la vedràcontro Arynanel match valido per glidi finale degli US. Prosegue a gonfie vele il cammino della bielorussa, favorita numero uno per il titolo, che al turno precedente ha perso un set contro Alexandrova prima di lasciare appena tre giochi all’avversaria nei due set seguenti.non dovrebbe avere problemi neppure contro un’avversaria come la belga, molto intelligente e con un gran tocco ma senza la potenza necessaria per contrastare la pesantezza di palla della tigre di Minsk.è avanti 7-2 nei precedenti ed ha vinto le sei sfide più recenti (l’ultima sconfitta risale al lontano 2018). PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, nella notte italiana tra domenica 1 e lunedì 2 settembre, come quarto match sul Louis Armstrong Stadium dalle ore 17:00.