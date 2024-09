McLaren al bivio | la gestione piloti fondamentale per sognare nel Mondiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Laè ale deve decidere come gestire i propri. La lineup composta da Lando Norris e Oscar Piastri si sta rivelando vincente fino ad ora, ma il team di Woking è chiamato a prendere un’importante decisione. Con il numero quattro diretto inseguitore di Max Verstappen nella classifica generale, lainizia a pensare alla possibilità di istituire una gerarchia. Piastri, prima del Gran Premio d’Italia, aveva parlato chiaro: “Aiuterò Lando, se dovesse aver bisogno“. Al momento, come confermato da Zak Brown ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di Monza, i due sono liberi di correre, purché portino le macchine a casa. Il sorpasso dell’australiano ai danni del compagno di squadra si è rivelato poi cruciale per Norris, che ha concluso sul terzo gradino del podio.