La leggenda di Franchino Mitico vocalist della notte Ecco il grande memorial

(Di domenica 1 settembre 2024) Sui social è già partito il tam tam: sarà sempre "Magia". E’ grido che lo rese famoso e indimenticabile. E magia sarà il prossimo 21 dicembre. Quella di unricordo: al Modigliani Forum di Livorno ci sarà l’evento ufficiale in memoria di, il popolaree dj scomparso lo scorso maggio all’età di 71 anni. Tutto in una: dal tramonto all’alba. Per stringersi assieme attorno a, nel modo più autentico, con la celebrazione più bella. Un palco incredibile: con i suoi compagni d’avventura e di una vita, coi suoi amici. Un viaggio ed un omaggio alle energie più intense – viene annunciato dall’organizzazione – alle visioni più preziose, "alle felicità più sognanti che ha saputo meravigliosamente regalare". Tutto vero.