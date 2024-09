Formula 3 Fornaroli terzo nella Feature Race di Monza e si prende il titolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Leonardodiventa il primo pilota italiano a vincere ilin3. Ilpostodi, ultima tappa del campionato, basta al 19enne piacentino per laurearsi campione. Il pilota del team Trident ha agguantato il podio con uno splendido sorpasso all’ultima curva su Christian Mansell, beffando cosìclassifica generale Gabriele Minì, secondogara dialle spalle di Sami Meguetounif.ha così chiuso la stagione a quota 150 punti, con appena due lunghezze di vantaggio su Minì. Grande gioia per il pilota italiano, che a fine gara ha commentato così il suo campionato: “È stata una grande stagione, pur non trovando la vittoria siamo riusciti a conquistare il“.3,die siilSportFace.