Caldo afoso oggi tregua | bollino rosso in 2 città Roma respira

(Di domenica 1 settembre 2024) (Adnkronos) – Ilallenta la presa sull’Italia e la giornata di, domenica 1 settembre 2024, pare destinata a regalare un quadro meteo più in linea con il calendario dopo settimane dominate dalle temperature elevate e dall’umidità. L’anticiclone continua a lasciare il segno e l’estate non va in pausa. Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, però, delinea un quadro meno estremo rispetto agli ultimi giorni.solo in due, Bari e Perugia, e Campobasso è abbinata alarancione. Il giallo, livello di allerta 1, viene abbinato ad un ricco gruppo di capoluoghi compresa, che esce dal ‘tunnel’ dopo giornate roventi. Meglio però non farsi troppe illusioni. Il weekend si chiude all’insegna del sole e del, con temperature massime destinate a superare i 35 gradi in Sardegna e al Centro.