Velasco | Non uso social ma sono dappertutto e mi fanno dire frasi fatte mai dette o dette in contesti specifici

(Di sabato 31 agosto 2024) Sportweek ha intervistato Julio, ct dell’Italvolley femminile. Ha preso la nazionale solo nell’autunno del 2023 e l’ha portata a vincere Nations League e Olimpiadi.: «Io come Mura, a lui piaceva scrivere invece che diventarettore. Ecco, anch’io voglio scrivere»di solito tratta vittorie e sconfitte alle stesso modo, ha detto che conquistare un Mondiale, come ha fatto due volte, è anche più difficile Ma l’Olimpiade è un’altra cosa. «Sì, perché raccoglie l’interesse di tutti. I Giochi hanno un palcoscenico globale,il grande evento dello sport. Per questo credo che il successo delle Azzurre avrà un effetto straordinario sulla pallavolo, non solo femminile, in Italia».