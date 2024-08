Sinner avanza agli Us Open è agli ottavi | Felice di essere ancora qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Vanno avanti con il sorriso, Jannike Jasmine Paolini, unici italiani rimasti nel tabellone degli Us. L’alto-atesino rischia di diventare il simbolo del ricambio generazionale in corso tra i maschi, considerando gli alti e bassi di Alcaraz. L’uscita dal tabellone di Djokovic segna un momento anche storico, perché sta per succedere una cosa che non capitava dal 2002: per la prima volta nessuno dei quattro slam avrà uno dei “Big Three” come vincitore. Federer si è ritirato, Nadal insegue una vittoria che gli permetta di dare l’addio in modo degno, ma l’uscita di Djokovic negli Usè una sorta di frattura nello spazio e soprattutto nel tempo. Dopo 84 tornei del Grande Slam, 66 dei quali vinti dai tre fenomeni, un anno solare si concluderà senza alcun successo da parte di uno di loro.