Ritorno a Palazzo Chigi | Sgomberato il campo dai temi più divisivi E Meloni lancia Fitto

(Di sabato 31 agosto 2024) Nelle intenzioni di Giorgiail vertice con i leader di maggioranza doveva servire a una sola cosa: chiudere una volta per tutte le fibrillazioni e le divisioni emerse durante l’estate per avviare "una narrazione sempre positiva". Bersaglio in buona parte centrato, almeno formalmente: il comunicato finale è una esagerata e dunque poco credibile assicurazione di "solida unità e compattezza", che arriva addirittura alla "totale sintonia su tutti i dossier, a partire dalla politica estera". Peccato che proprio sulla politica estera arriva l’increscioso incidente che fa traballare lo storytelling della premier: la Lega diffonde una nota significativamente diversa da quella dinella parte che riguarda l’Ucraina.