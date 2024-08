Questa è stata la mia ultima diretta A sorpresa l’addio della conduttrice a poco dalla riconferma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

"La mia". Così, con un post Instagram, la giornalista eha reso pubblico il suo addio. Solo un mese fa eraconfermata, il suo nome era nella lista insieme a quello di altri conduttori che avrebbero fatto compagnia agli spettatori durante tutta la prossima stagione ma evidentemente in queste poche settimane qualcosa è cambiato. Il testo del messaggio: "la mia. Ciao DAZN. Sei stato tanto, tantissimo – si legge – Seguire la Serie A ogni weekend è stato un privilegio. Mi hai dato modo di riscoprire l'amore e per questo te ne sarò sempre grata. Vorrei dire tante cose ma preferisco tenerle per me". Con queste parole Ilaria Alesso ha comunicato ai suoi follower che non proseguirà la sua avventura sulla piattaforma streaming.