Premier League 2024 2024 | l’Aston Villa passa a Leicester disastroso ko per l’Everton

(Di sabato 31 agosto 2024) Entra nel vivo la terza giornata di/2025 dopo il lunch match che visto Arsenal e Brighton dividersi la posta in palio con un 1-1 all’Emirates Stadium. Cinque le sfide andate in scena nel tradizionale e storico slot delle 15:00 locali, con Goodison Park a regalare le maggiori emozioni., partito con due sconfitte in questo campionato con 0 gol fatti e 7 subiti, sembrava finalmente avviato verso il successo dopo essere andato avanti 2-0 grazie alle reti di Keane e Calvert-Lewin. La squadra di Dyche, però, combina un disastro nel finale: al minuto 87 Semenyo accorcia le distanze ed è panic mode assoluto nella difesa dei Toffees. Cook segna il 2-2, Pickford riesce in un paio di occasioni a salvare la sua porta, ma alla fine al 96° Sinisterra segna addirittura il 3-2 per il Bournemouth.