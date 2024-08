Napoli-Parma 2-1 Nel segno di Lukaku

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 31 agosto 2024)2-1 ilin rimonta batte ildi Fabio Pecchia. Partita pazza al Maradona, vinta dalcontro il. La squadra di Antonio Conte va sotto per il gol di Bonny su rigore, soffre la vivacità degli ospiti, ma sfrutta al meglio gli episodi: Suzuki è espulso a 15 minuti dal 90?, quando ilha già finito i cambi;e Anguissa nei minuti di recupero battono l’incolpevole Delprato, andato in porta al posto del compagno.finisce 2-1 .cronaca del primo tempo Conte schiera nuovamente Raspadori e non Simeone dal 1?, gli esterni sono Mazzocchi e Olivera. Pecchia lancia Kowalski titolare, il sorvegliato speciale è Man, autore di 2 gol in 2 partite. Ilperde Valeri per infortunio dopo pochi minuti, ma non si scompone e disputa un’ottima prima frazione.