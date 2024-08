Lukaku-Osimhen colpo di scena | la decisione del Napoli è ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilufficializza i numeri di maglia dei nuovi acquisti: ecco quale ha scelto RomeluVictoravrebbe dovuto lasciare ilquest’estate, ma anche all’ultimo giorno di mercato non si è trovato nessun accordo né con il Chelsea né con l’Al-Ahli. Tuttavia, ladella società è stata ormai presa e non si torna indietro. Il posto del centravanti nigeriano è stato preso da Romelu, acquistato per 30 milioni di euro. Sarà lui l’uomo al centro del progetto contiano. E così, è stato accontentato anche nella scelta del numero di maglia. Infatti, questa mattina è stata ufficializzata la lista dei 25 della Serie A. Oltre all’esclusione dall’elenco die Mario Rui, scopriamo anche i numeri di maglia dei nuovi acquisti. L’attaccante belga ha scelto il numero 9, che fino a pochi mesi fa veniva indossato da Victor