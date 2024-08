Leurs enfants après eux recensione Venezia 81 | un coming of age che insegue Spielberg

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Da81, in concorso, la nostradieux,of age francese diretto dai fratelli Boukherma e interpretato da Paul Kircher e Ludivine Sagnier: si sente respiro d’America e si avverte l’onestà ma il film tende a strafare e ad allungarsi Il titolo e la scheda tecnica parlano francese, maeux potrebbe benissimo essere stato partorito al di là dell’Oceano. Tratta dal romanzo di grande successo di Nicolas Mathieu, l’opera quinta dei fratelli Ludovic e Zoran Boukherma arriva dopo L’uomo d’argilla del 2023 come secondo film in concorso a81. Il risultato è unof age che si fonde con il romanzo di formazione, evocando il cinema americano degli anni 70/80? tra Lucas,e Reiner con un certo gusto per la messa in scena e la capacità di catturare i momenti clou della paura di crescere.