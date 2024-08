In due secoli abbiamo perso metà del ghiacciaio del Fellaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Chiesa Valmalenco, 31 agosto 2024 – Carovana dei ghiacciai in sopralluogo sul: scatta l’ennesimo allarme sulla situazione delle nostre montagne. E stavolta riguarda anche l’eccessiva presenza di turisti. Gli effetti della crescente crisi climatica non stanno risparmiando neppure il “colosso” della Valmalenco, nel gruppo del Bernina. Il, terzo per estensione della Lombardia dopo quello dell’Adamello e dei Forni hail 46% della sua superficie dal 1850 (culmine della Piccola Età Glaciale) a oggi, passando da circa 28 chilometri quadrati a 13 chilometri quadrati includendo anche il versante svizzero (Vedretta Palù). Tra il 2022 e il 2023 la sua porzione più bassa di quota ha registrato una perdita annuale tra i 5 e gli 8 metri di spessore.