BASH IN BERLIN | Kevin Owens non preme il grilletto Cody Rhodes mantiene titolo ed amicizia per ora

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) Un po’ a sorpresa, non per tutti, è l’Undisputed WWE Universal Title Match ad aprirein, davanti ad un caldissimo pubblico che assiepa l’Uber Arena dell’omonima capitale tedesca., amico fraterno del campione, sfidae, dopo il promo di ieri sera a Smackdown, la sfida si annuncia croccante e ricca di pepe. Il Prizefighter o l’American Nightmare? Chi la spunterà? Pubblico in delirio e diviso: nemici per una sera o per sempre? Atmosfera elettrica ao: i due, con unmolto più corrucciato, sono finalmente l’uno di fronte all’altro. La stretta di mano è d’obbligo e finalmente possono partire le danze! E’ KO ad avere più iniziativa, riuscendo anche ad evitare alcune manovre simbolo del campione, come ilCutter.