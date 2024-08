Anziano aggredito e massacrato | identificata una 25enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Un grave episodio di violenza si è verificato recentemente in un condominio di Firenze, dove unè statoe derubato da una giovane donna. L’incidente è avvenuto nell’androne del palazzo di residenza della vittima. La donna, con estrema violenza, ha sottratto il portafoglio all’, causandogli gravi lesioni. L’uomo, colpito duramente, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza all’Ospedale Santa Maria Nuova, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute e hanno avviato un’indagine per identificare l’autrice dell’aggressione. Le telecamere di sicurezza presenti nella zona hanno giocato un ruolo cruciale nelle indagini, permettendo di individuare una sospetta: una donna di 25 anni, già nota per frequentare abitualmente la strada nei pressi dell’ingresso dell’abitazione dell’